شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: كوبرى السيدة عائشة تسبب فى 15 حادثا وهذا البديل والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه سيتم تفكيك كوبرى السيدة عائشة الفترة القادمة، ضمن أعمال التطوير الجارية فى الميدان، وسيتم التخلص من الكوبرى بشكل نهائى مع إجراء تحويلات مرورية وتغيير اتجاه محور صلاح سالم للاتجاهين يمر خارج ميدان السيدة عائشة.

وأضاف محافظ القاهرة لـ"الخليج 365"، أنه سيتم تحويل مسار محور صلاح سالم ليمر وسط المقابر وينتهى عند محور الحضارات ثم يعبره بكوبرى ليتصل مرة اخرى بمحور صلاح سالم عند نادى الأبطال، موضحا أنه جارى إنشاء المسار البديل لمحور صلاح سالم، وجارى الانتهاء منه، مشيرا إلى أنه سيتم ربط المحور بمحور الحضارات فى مرحلته الأولى، ثم سيتم إنشاء كوبرى أعلى محور الحضارات فى المرحلة الثانية.

وأكد محافظ القاهرة، أن كوبرى السيدة عائشة تسبب العام الماضى فى 15 حادثا، مشيرا إلى أنه تم إنشائه فى الثمانينات وكانت فكرة إزالة العقارات لإنشاء الكوبرى بشكل مستقيم غير موجودة، وهو ما جعل هناك إنحناء خطر يتسبب فى الحوادث.

وأضاف محافظ القاهرة، أن ميدان السيدة عائشة سيكون مغلقا أمام حركة السيارات، ومزار مفتوح بين القلعة ومساجد السلطان حسن والرفاعى والمحمودى والسيدة عائشة، لافتا إلى أن أعمال التطوير تشبة العملية الجراحية، والدولة تتكلف أخطاء الماضى من أجل توفير آمنة للمواطنين.