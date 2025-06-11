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وزارة الصحة تحذر: أشعة الشمس تقتل فى صمت.. وهذه 6 نصائح لحماية بشرتك

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وزارة الصحة تحذر: أشعة الشمس تقتل فى صمت.. وهذه 6 نصائح لحماية بشرتك

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 11 يونيو 2025 01:00 ص

وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة للحماية من الآثار الضارة لأشعة الشمس الضارة والحماية من سرطان الجلد تتضمن:
1- نتجنب التعرض لضوء الشمس لفترات طويلة فى وقت الظهر للحماية من حروق الشمس وخاصة أصحاب البشرة الشقراء أو المصابين بمرض البهاق.

2- تجنب التسمير وتغطية الجسم بالملابس واقية واستخدام كاب أو طاقية عشان تحمينا من أشعة الشمس.

3- استخدام واقى من الشمس شيء أساسى قبل الخروج حتى فى النشاطات اليومية

4- استخدم واقى شمس واسع الطيف (UVA/UVB) بعامل حماية من الشمس 15 أو أعلى يوميًا.

5- وبالنسبة للأنشطة الخارجية الطويلة نستخدم واقى من الشمس واسع الطيف مقاومًا للماء UVA/UVB) )بعامل حماية من الشمس 30 أو أعلى.

وتابعت: "للوصول لأفضل فعالية لواقى الشمس يجب وضع كمية كافية قبل 30 دقيقة من الخروج مع المداومة على وضع الواقى كل ساعتين أو بعد السباحة أو التعرق المفرط". وأضافت: "الأفضل ابعاد حديثى الولادة عن الشمس والأطفال فوق سن ستة أشهر يجب استخدام واقى خاص بهم".

وقالت: "لازم نفحص بشرتنا كل شهر من الرأس إلى القدمين، ونستشير طبيب الأمراض جلدية مرة واحدة على الأقل سنويًا لإجراء فحص جلدى متخصص".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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