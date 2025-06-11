شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الصحة: 120 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية للمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزارة التعليم: انطلاقة ناجحة لاختبارات SAT بمشاركة 100% من الطلاب
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ الوادى الجديد إنشاء مركز إنتاج الحرير الطبيعى
وزارة الصحة: 120 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية للمستشفيات والوحدات
إزالة 20 حالة بناء مخالف فى البدرشين ضمن الموجة 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة
آراء مستخدمى الأتوبيس الترددى بعد تشغيله للجمهور
نصائح من البابا تواضروس لطلاب الثانوية العامة.. إنفوجراف
وزارة الأوقاف تعلن أسماء الفائزين فى مسابقة الصوت الندى 2025
بعثة حج الجمعيات الأهلية تتابع خطة تفويج الحجاج إلى المدينة المنورة
وزارة الأوقاف تتكفّل بكامل نفقات علاج الشيخ محمد الخراشى شهريًّا بمستشفى الدعاة
محافظ الجيزة: ذبح 3443 أضحية فى مجازر المحافظة خلال عيد الأضحى
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