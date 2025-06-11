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أخبار × 24 ساعة.. الصحة: 120 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية للمستشفيات

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أخبار × 24 ساعة.. الصحة: 120 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية للمستشفيات

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القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزارة التعليم: انطلاقة ناجحة لاختبارات SAT بمشاركة 100% من الطلاب

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ الوادى الجديد إنشاء مركز إنتاج الحرير الطبيعى

وزارة الصحة: 120 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية للمستشفيات والوحدات

إزالة 20 حالة بناء مخالف فى البدرشين ضمن الموجة 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة 

آراء مستخدمى الأتوبيس الترددى بعد تشغيله للجمهور 

نصائح من البابا تواضروس لطلاب الثانوية العامة.. إنفوجراف

وزارة الأوقاف تعلن أسماء الفائزين فى مسابقة الصوت الندى 2025

بعثة حج الجمعيات الأهلية تتابع خطة تفويج الحجاج إلى المدينة المنورة

وزارة الأوقاف تتكفّل بكامل نفقات علاج الشيخ محمد الخراشى شهريًّا بمستشفى الدعاة

محافظ الجيزة: ذبح 3443 أضحية فى مجازر المحافظة خلال عيد الأضحى

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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