شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل باحث فى مرصد الأزهر غدرًا فى خصومة ثأرية.. والمرصد ينعيه بكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نَعَى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الباحث الدكتور محمد عبد الحليم، عضو وحدة الدراسات والبحوث، الذي وافته المنية اليوم إثر مقتله غدرًا في خصومة ثأرية.

وقال المرصد في بيان رسمي: "لقد كان الفقيد، رحمه الله، عضوًا بارزًا ومخلصًا في المرصد، وقدّم خلال فترة انضمامه إليه إسهامات جليلة في العديد من الأنشطة والفعاليات التي كان لها بالغ الأثر في توعية الشباب واليافعين بمخاطر التطرف. لقد كان مثالًا للباحث الجاد والمثابر، وصاحب فكر مستنير، وستبقى بصماته الطيبة محفورة في ذاكرة المرصد."

وتابع البيان: "تغمّد الله الفقيد بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء، وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان."

واختتم المرصد بيانه بقوله تعالى: {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} – صدق الله العظيم.