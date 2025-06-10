شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى تتواصل مع أسرة البطل خالد محمد شوقي وتقدم لذويه واجب العزاء والان مع تفاصيل الخبر

أكدت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، أنها تواصلت اليوم هاتفيًا مع أسرة البطل خالد محمد شوقي، الذي قدّم حياته فداءً للآخرين في موقف يجسّد أسمى معاني الشجاعة والإنسانية.

وقالت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: وقدّمت لذويه واجب العزاء والمواساة، مؤمنة أن تضحيته النبيلة ستظل خالدة في وجدان كل مصري، ومصدر فخر للأجيال القادمة.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته