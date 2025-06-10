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السيدة انتصار السيسى تتواصل مع أسرة البطل خالد محمد شوقي وتقدم لذويه واجب العزاء

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السيدة انتصار السيسى تتواصل مع أسرة البطل خالد محمد شوقي وتقدم لذويه واجب العزاء

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الثلاثاء، 10 يونيو 2025 08:21 م

أكدت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، أنها تواصلت اليوم هاتفيًا مع أسرة البطل خالد محمد شوقي، الذي قدّم حياته فداءً للآخرين في موقف يجسّد أسمى معاني الشجاعة والإنسانية.

وقالت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: وقدّمت لذويه واجب العزاء والمواساة، مؤمنة أن تضحيته النبيلة ستظل خالدة في وجدان كل مصري، ومصدر فخر للأجيال القادمة.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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