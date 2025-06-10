شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الثانوية العامة 2025.. استمرار قبول الاعتذارات للخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل لجان الإدارة التابعة لوزارة التربية والتعليم قبول اعتذارات امتحانات الثانوية العامة 2025 من المعلمين والإداريين الذين تتوافر لديهم شروط الاعتذارات حيث يتم قبول الاعتذارات حتى الخميس المقبل، وفق الضوابط التالية:

ـ الحالات المرضية.

يجب تقديم تقرير طبي حديث ومعتمد من اللجنة الطبية المختصة.

ـ وجود طفل رضيع حتى عامين، مع تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للأم مع شهادة ميلاد الطفل.

ـ وفاة الزوج، ويتم تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج وصورة من بطاقة الرقم القومي للزوجة.

ـ عمل الزوج في منطقة نائية، حيث يتم تقديم خطاب رسمي معتمد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية يثبت أنه مازال على قوة العمل حتى تاريخه، مع صورة من بطاقة الزوجة.

ـ سفر الزوج إلى الخارج، يتم تقديم صورة من جواز السفر موضحًا به تأشيرة الخروج، مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث، بالإضافة إلى صورة بطاقة الزوجة.

ـ رعاية الأبناء من ذوي الإعاقة الذهنية أو الأزواج المصابين بأمراض سرطانية ويتم تقديم تقرير طبي رسمي يثبت الحالة.

ـ ندب الزوج أو الزوجة لأعمال امتحانات الثانوية العامة، ويُقبل الاعتذار لأحد الزوجين فقط مع تقديم أصل خطاب الندب لكليهما وتحقيق الشخصية للزوجة وإقرار يتعهد فيه أحدهما بتنفيذ الندب الصادر له.