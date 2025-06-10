شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يعلن تعيين نجل شهيد الشهامة وابن شقيقه.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

قدم المهندس كريم بدوي، وزير البترول، واجب العزاء في شهيد الشهامة، بمنزله في عزبة المصادرة قرية مبارك بمركز ومدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية.

جاءت زيارة وزير البترول لأسرة الشهيد تأكيدا لدعم الدولة المصرية ومؤسساتها علي رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تقديم كامل الدعم والمساندة لأسرة الشهيد.

وقام بدوي بالدخول لمنزل أسرة الشهيد البطل، وتقديم واجب العزاء والحديث بشكل ودي مع الأسرة، وصرح أحمد ابن شقيق الشهيد البطل، أن زيارة الوزير كانت بمثابة زيارة أسرية ودية، وحديثه يمتاز بالخلق والأدب والود، ووصلنا إحساس أن والدنا يجلس معنا.

وأكمل: الوزير أعلن مساندته لنا والوقوف في ظهرنا لما نحتاجه، كما أعلن ابن شقيق الشهيد خالد شوقى، أن الوزير أخبرهم بتعيين نجل الشهيد وابن شقيقه فى وزارة البترول، وذلك يؤكد مدى دعم الدولة لنا.

وأضاف أحمد ابن شقيق الشهيد، عمي البطل كان محبا جدا لوطنه، وعاشق وداعم للرئيس عبدالفتاح السيسي، وخلال أزمة مرضه أثناء رقوده داخل المستشفى، كنا نقوم بتذكيره بالأغاني الوطنية، لانه محب لها.

تستمر أسرة شهيد الشهامة، في إستقبال عزاء البطل خالد شوقي، الذي ضحي بنفسه وقاد شاحنة مواد بترولية مشتعلة أنقذ بها مدينة العاشر من رمضان من كارثة محققة.

ونال الشهيد خالد إهتماما كبيرا من المسئولين في الدولة المصرية، وعلي رأسهم الرئيس "عبدالفتاح السيسي" الذي تابع ماحدث بصفة مستمرة، ووجه بوقوف جميع المسئولين في الدولة خلف أسرة الشهيد، وتأمين مستقبل أبناءه ال 4، من خلال العديد من القرارات والتوصيات المهمة.

وكان قد شارك اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية ونائبه الدكتور أحمد العدل ووفد من الكنيسة في تقديم واجب العزاء في شهيد الشهامة السائق "خالد شوقي"، الذى ضحى بنفسه من أجل إنقاذ كارثة محققه داخل مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وشارك وفد من الكنيسة يتراسهم القس انتونيوس ويليام كاهن كنيسه العذراء مريم بدكرنس، عوض معوض، هانى عوض منصور نقيب معلمي دكرنس، عماد ميخائيل وكيل وزارة الري سابقا ممثلين عن الكنيسة.

وشهدت محافظة الدقهلية، إقامة سرادق عزاء للشهيد البطل خالد عبدالعال شوقي، سائق سيارة نقل المواد البترولية المشتعله داخل محطة وقود بالعاشر من رمضان، في مسقط رأسه بقرية مبارك بمركز ومدينة بنى عبيد بالدقهلية، حيث أقيم سرادق العزاء علي مساحة 1 فدان.

واستعد أهل القرية لإستقبال المعزيين في البطل الفدائي، الذي تم تشيع جثمانه في الساعات الأولي من اليوم، حيث وصل الجثمان بعد منتصف الليل، وتم تشيع جثمانه الي مثواه الأخير بمقابر قرية مبارك بمركز ومدينة بني عبيد بالدقهلية.

وسادت حالة من الحزن في مسقط رأسه في عزبة المصادرة التابعة لقرية مبارك بمركز ومدينة بنى عبيد في محافظة الدقهلية، بعد تشييع جثمان البطل خالد شوقي، شهيد الشهامة، فى مقابر القرية، فى ساعة متأخرة بعد منتصف الليل، وذلك فور وصول الجثمان قادما من المستشفى.

وظهرت الدموع تملئ أعين الشباب وأهل قرية "المصادرة" بمركز ومدينة بنى عبيد بالدقهلية، وظهرت حالة من الآسى على شقيقه الحاج مجدى عبدالعال، والذى صرح خلال لقاءه بـ تليفزيون" الخليج 365" أن هذه المواقف ليست بجديدة على شقيقة الراحل شهيد الشهامة "خالد شوقي"، حيث تعودوا منه دائما على المروءة والشهامة.

وتحدث شقيقة الأصغر خالد، قائلا: "كنت أفضفض إليه باستمرار فكان رحمة الله عليه، صاحب صدر رحب ويساع للجميع ويقف معهم رغم مسئولياته تجاه عمله، مؤكدا كان ينتظر فرحة نجله الوحيد "أحمد"، كونه ولد وحيد وله 3 فتيات شقيقات ".

وكان قد تدخل البطل الشهيد "خالد شوقي" حينما اشتعلت سيارة نقل ثقيل محمله بمواد بترولية، واشتعلت داخل محطة وقود، نتيجة ارتفاع فى درجات الحرارة، ما أدى الى تدخل الراحل وقيادة السيارة وهى مشتعله بالنيران، ليقودها بعيدا عن محطة الوقود والمنطقة السكنية لـيمنع وقوع كارثة محققه كادت أن تزهق كثير من الأرواح.

ورقد البطل فى مستشفى أهل مصر للحروق منذ الاسبوع الماضى منذ الواقعة، حيث حاولت الفرق الطبية إنقاذه، إلا أنه قد فارق الحياة، لتتجه أسرته لإنهاء إجراءات الدفن وغسل الجثمان.



الحديث بين الوزير ونجل الشهيد



الحديث مع نجل الشهيد



جو عائلي وحديث مع نجل الشهيد البطل داخل المنزل



حديث اسري لوزير البترول مع العائلة



وزير البترول رفقة نجل الشهيد