شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: ما يحدث فى لوس أنجلوس شيء مروع ولولا تدخلنا لاحترقت المدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن ما يحدث فى لوس أنجلوس شيء مروع، ولولا تدخلنا فى حرائق لوس أنجلوس لاحترقت المدينة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه إذا كان هناك تمرد فى كاليفورنيا فسأطبق قانون التمرد، مضيفا أن هناك مناطق فى لوس أنجلوس يمكن وصف ما يجرى فيها بالتمرد.

وتايع ترامب أنه لولا مساعداتنا للوس أنجلوس لكانت احترقت، وأرسلنا الحرس الوطني لحماية الممتلكات والمنشآت.