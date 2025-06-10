شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تواصل تشغيل القطارات الإضافية لتسهيل عودة المسافرين والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر عن استمرار تشغيل عدد من القطارات الإضافية لتيسير وتسهيل عودة المسافرين والركاب بعد قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مع أسرهم وذويهم وذلك حتى يوم 16 / 6 / 2025 بهدف تيسير التنقل وتخفيف الضغط على القطارات المنتظمة.

وقد قامت الهيئة باتخاذ عدد من الإجراءات لضمان انسيابية حركة السفرخلال عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث تم الدفع بعدد من الرحلات الإضافية على خطوط الوجهين القبلي والبحري لتخفيف الضغط على القطارات العادية واستيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد الركاب خلال هذه الفترة، كما تم رفع حالة الاستعداد القصوى داخل محطات القطارات وعلى الأرصفة وداخل الورش الفنية، مع التأكيد على جاهزية القطارات من حيث السلامة الفنية والنظافة الكاملة، وبالإضافة إلى ذلك تم تفعيل منظومة محكمة لمنع بيع التذاكر في السوق السوداء، مع تكثيف الرقابة داخل صالات الحجز وزيادة عدد منافذ بيع التذاكر لضمان سرعة الخدمة ومنع التكدسات ، كما تم التأكيد على تواجد قيادات الهيئة ومهندسي التشغيل داخل المحطات الرئيسية لمتابعة سير الحركة ميدانيًا، وضمان سرعة التعامل مع أي طارئ قد يحدث ، بالإضافة إلى أنه تم التنسيق الكامل مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين الرحلات، وضبط حركة الدخول والخروج من المحطات بما يحقق أقصى درجات الأمان والراحة للركاب.

وتؤكد على أنها لا تتواني في بذل أقصي جهودها للعمل علي راحة جمهور الركاب، وتتمنى الهيئة رحلة سعيدة بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات وكل عام وأنتم بخير.