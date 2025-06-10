شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى الترم الثانى فى الجيزة فور ظهورها والان مع تفاصيل الخبر

تزايدت معدلات بحث كثيرٌ من أولياء الأمور في محافظة الجيزة، خلال الساعات الأخيرة، عن موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب الصف الأول الإعدادي، وطرق الحصول عليها.

وتواصل كنترولات امتحانات صفوف النقل أعمال التصحيح ورصد الدرجات استعدادًا لإعلان نتائج الامتحانات، حيث تعلن المدارس والإدارات التعليمية نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب عقب انتهاء أعمال التقدير ورصد الدرجات.

ومن المقرر أن تعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خلال أيام، موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل بمراحل لتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وطرق الحصول عليها، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات وتجهيز الكشوف النهائية ومراجعتها واعتمادها.

ويمكن لطلاب صفوف النقل في محافظة الجيزة ومن بينهم طلاب الصف الأول الإعدادي الاستعلام عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالرقم القومي للطالب أو الطالبة فور ظهورها من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، اضغط هنا..



أو الحصول عليها من خلال المدرسة، علمًا بأنه سيتم إعلان نتائج جميع الطلاب في كشوف واضحة داخل المدارس عقب اعتمادها.

للحصول على النتيجة اضغط هنا..

وينطلق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026، في 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

ويبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.

وحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.