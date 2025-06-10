شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى النرويج للمشاركة فى منتدى أوسلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اليوم الثلاثاء إلى النرويج للمشاركة فى "منتدى أوسلو" المقرر عقده يوم 11 يونيو الجارى.

ويعقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش المنتدى لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والنرويج، وكذلك لتبادل الرؤى مع الوزراء والمسئولين الدوليين إزاء مختلف التطورات الإقليمية والدولية.