شكرا لقرائتكم خبر عن منها حظر السفر.. بريطانيا تفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش والان مع تفاصيل الخبر

فرضت المملكة المتحدة عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف بسبب تعليقاتهما بشأن غزة، فوفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، سيواجه كل من ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش حظرًا على السفر وتجميدًا لسجلاتهما المالية، كجزء من الإجراءات التي أعلنها وزير الخارجية البريطاني.

وقال ديفيد لامي وزير الخارجية البريطانية إن الوزيرين "حرضا على العنف المتطرف وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الفلسطيني"، وردًا على ذلك، قالت إسرائيل: "من المشين أن يخضع ممثلون منتخبون وأعضاء في الحكومة لهذا النوع من الإجراءات".

الأسبوع الماضي وصف رئيس وزراء بريطانيا السير كير ستارمر تصرفات إسرائيل في غزة بأنها "مروعة، وغير بناءة، ولا تُطاق"، في الوقت الذي تتعرض فيه حكومة المملكة المتحدة لضغوط متزايدة لاتخاذ إجراءات أكثر حزمًا بعد مقتل العشرات من المدنيين في نقاط توزيع الغذاء في الأيام الأخيرة.

ووفقا لصحيفة الجارديان، أبلغ رئيس الوزراء أعضاء البرلمان، أن المملكة المتحدة تدرس فرض عقوبات على أعضاء الحكومة الإسرائيلية، لكنها تقاوم حتى الآن الدعوات المتزايدة لفرض حظر كامل على مبيعات الأسلحة والاعتراف الفوري بفلسطين.

وكان ستارمر يتحدث بعد أن أسفرت عدة هجمات على مراكز توزيع الغذاء في الأيام الأخيرة عن مقتل العشرات وإصابة المئات من الفلسطينيين غير المسلحين، ودفعت الهجمات جمعيات الإغاثة البريطانية إلى تكثيف دعواتها لاتخاذ إجراءات إنسانية وسياسية عاجلة، ووصف رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأوضاع في غزة بأنها "أسوأ من الجحيم على الأرض".