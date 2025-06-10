شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير محور المريوطية استعدادًا لافتتاح المتحف المصرى الكبير.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

وفق رؤية حضارية متكاملة، عملت محافظة الجيزة على تطوير ورفع كفاءة وتجميل محور المريوطية، وذلك في إطار خطة تطوير الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمناطق الأثرية والمتحف المصرى الكبير، المقرر افتتاحه رسميًا 3 يوليو المقبل.

استهدف مخطط تطوير ترعة المريوطية بعد تبطينها وتغطيتها بالكامل، إقامة مشروعات خدمية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وتكون حلًا للكثير من المشاكل التى كانت حاضرة بقوة فى المنطقة وتؤرق المواطنين، وأبرزها انتشار القمامة والمخلفات والوقوف العشوائى لسيارات السرفيس وما يسببه من فوضى وعشوائية وتكدس مروري.

واستغلت المحافظة بعض المساحات المغطاة من الترعة فى إقامة ساحات انتظار ومواقف سرفيس حضارية، تُدار بأنظمة إلكترونية حديثة، للتصدي للمواقف العشوائية والحد من ظاهرة التحميل خارج الموقف والتيسير على المواطنين ومنع كل صور إعاقة الطريق وتيسير حركة المشاة والمرور.

وتضمن مخطط تطوير مسار ترعة المريوطية، إنشاء ممشى سياحي وتخصيص مساحات واسعة للترفيه، وإنشاء بارتشينات حضارية لمطاعم وكافيهات ذات تصميم راقٍ، إلى جانب رصف وتطوير ورفع كفاءة عددًا من الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية وتدعيمها بزراعات تجميلية، لتحقيق السيولة المرورية وإضفاء رؤية حضارية وجمالية، تتماشى مع أعمال تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية إليه.





تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير



تطوير محور المريوطية استعدادًا لافتتاح المتحف المصرى



تطوير محور المريوطية



تطوير ورفع كفاءة وتجميل محور المريوطية



مخطط تطوير ترعة المريوطية بعد تبطينها وتغطيتها بالكامل



مخطط تطوير مسار ترعة المريوطية