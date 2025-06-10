شكرا لقرائتكم خبر عن العظمى تصل 43 جنوب الصعيد.. درجات الحرارة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين عن حالة الطقس ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، خلال الأيام المقبلة، وذلك بالتزامن مع الموجة الحارة التى تشهدها البلاد.

أوضحت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة من اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 إلى الأحد 15 يونيو 2025، على النحو التالى:

الثلاثاء 10 يونيو 2025

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، شمال الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، جنوب الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.

الأربعاء 11 يونيو 2025

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، شمال الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، جنوب الصعيد العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.

الخميس 12 يونيو 2025

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، السواحل الشمالية العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، شمال الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، جنوب الصعيد العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

الجمعة 13 يونيو 2025

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة، السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، شمال الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، جنوب الصعيد العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

السبت 14 يونيو 2025

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، السواحل الشمالية العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، شمال الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، جنوب الصعيد العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

الأحد 15 يونيو 2025

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، شمال الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، جنوب الصعيد العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.