شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: عشرات الجرحى الفلسطينيين يسقطون عند نقاط توزيع تديرها إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فيليب لازارينى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا" إنه يوما بعد يوم، يتم الإبلاغ عن قتلى وعشرات الجرحى يسقطون عند نقاط التوزيع التى تديرها إسرائيل وشركات الأمن الخاصة.

وأضاف لازارينى - فى بيان صادر اليوم - أن هذا النظام المُهين يواصل إجبار آلاف الجياع والمحتاجين للمساعدة على السير عشرات الكيلومترات، مُستثنيًا الفئات الأشد ضعفًا ومن يعيشون فى مناطق بعيدة، مشددا على ان هذا النظام لا يهدف إلى معالجة الجوع.

وقال لازارينى: "يجب أن يكون إيصال المساعدات وتوزيعها بأمان وعلى نطاق واسع وفى غزة، لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الأمم المتحدة، بما فى ذلك ‎الأونروا التى تمتلك الخبرة والمعرفة وثقة المجتمع".

وأضاف المفوض العام للاونروا انه يجب على دولة إسرائيل رفع الحصار والسماح للأمم المتحدة بوصول آمن ودون عوائق لإدخال المساعدات وتوزيعها بأمان، حيث ان هذه هى الطريقة الوحيدة لتجنب التجويع واسع النطاق، بما فى ذلك مليون طفل.

وأوضح لازارينى، أن 12 ألف موظف من الأونروا يواصلون تقديم الخدمات الصحية وخدمات الصرف الصحى والخدمات النفسية والاجتماعية فى واحدة من أقسى البيئات وأشدها قسوة، لافتا إلى أن مستودعات الأونروا خارج غزة مليئة بكمية من المساعدات تعادل 6 آلاف شاحنة، وان إن ترك الطعام يفسد والأدوية تنتهى صلاحيتها عمدًا أمرٌ شنيع.