شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: 120 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية للمستشفيات والوحدات والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة الصحة والسكان حرص الدولة المصرية على مواصلة جهودها فى بناء نظام صحى قوى وعادل، والتزامها الكامل بتأسيس نظام رعاية صحية مرن، يرتكز على التغطية الصحية الشاملة كأولوية قصوى.

وقال تقرير لوزارة الصحة والسكان، إن نظام التأمين الصحى الشامل الذى تم إطلاقه عام 2019 يمثل حجر الزاوية فى جهود الدولة بالملف الصحى، حيث أنه من المستهدف أن يتم تغطية 12.8 مليون مواطن بنهاية المرحلة الثانية، ومازالت الدولة تواصل التوسع فى تطبيق المنظومة بمحافظات الجمهورية.

وتابع التقرير، أن ميزانية الصحة فى مصر تضاعفت أربع مرات منذ عام 2014حيث حرصت الحكومة المصرية على زيادة موازنة قطاع الصحة بنسبة 30% فى العام المالى 2023/2024، مع خطط لزيادة إضافية بنسبة 25% فى موازنة 2025/2026، بما يساهم فى تحسين الخدمات الطبية وتوافر الأدوية وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية،.

وأوضح التقرير، تم تخصيص أكثر من 120 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية الصحية فى أنحاء الجمهورية، فضلاً عن 1300 مشروع تحت التنفيذ، لتحسين خدمات الرعاية الصحية، مما يعكس اهتمام الدولة الواضح بتعزيز القطاع الصحى وقال التقرير تم زيادة الإنتاج المحلى وتقليل الاعتماد على الاستيراد، والتوسع فى التصدير بهدف تعزيز الأمن الدوائي

وبحسب التقرير فإن وزارة الصحة تولى اهتمامًا كبيرًا بملف مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، حيث تم خلال عام 2018، إطلاق خطة وطنية يجرى تنفيذها على مستوى الجمهورية، وذلك للوصول إلى نسبة 60% من الاعتماد على المضادات الحيوية من فئة الإتاحة ، بما يسهم فى تقليل خطر ظهور مقاومة المضادات الحيوية.

ولفت التقرير، إلى أن الأمراض غير المعدية تتسبب فى 86% من الوفيات، بالإضافة إلى تحديات الصحة النفسية، وتغير المناخ ، مشيراً إلى أن الدولة تتبنى نهجًا يجمع بين التوسع فى مشروعات البنية التحتية الصحية على نطاق واسع وتعزيز دور القطاع الخاص فى دعم المنظومة الصحية.

يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان تسعى وفقا لرؤية مصر 2030، نحو تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص فى الرعاية الصحية، من خلال تحسين جودة الخدمات، والاعتماد على التكنولوجيا، وتنمية الكوادر الطبية، مؤكداً أن الدولة تمضى قدمًا نحو بناء نظام صحى قوى يستطيع مواجهة التحديات من خلال التعاون المحلى والدولى، والاستثمار فى القوى البشرية والبنية التحتية، والاعتماد على التحول الرقمى كركيزة أساسية فى تطوير القطاع الصحي.