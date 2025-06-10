شكرا لقرائتكم خبر عن امتحن وأنت مطمن.. أقوى مراجعة فى اللغة الفرنسية للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

نشر “الخليج 365” مراجعة نهائية شاملة لمادة اللغة الفرنسية تستهدف طلاب الثانوية العامة، وتغطي كل جوانب المنهج من القواعد اللغوية وحتى النصوص والقطع والمواضيع التعبيرية. وقد رُوعي في المراجعة تبسيط المحتوى وتقديم تدريبات تفاعلية على أكثر الأسئلة شيوعًا في الامتحانات، مع نماذج للإجابات النموذجية التي توضح أسلوب الكتابة الجيد في المادة.

وتسهم هذه المراجعة في مساعدة الطلاب على استعادة المعلومات بسرعة وتثبيتها في الذهن قبل دخول الامتحان، كما أنها تُعد بمثابة خريطة طريق توجيهية لما يجب التركيز عليه في الساعات الأخيرة، ويأتي ذلك ضمن جهود “الخليج 365” لدعم العملية التعليمية وتوفير محتوى تدريبي مجاني عالي الجودة يُمكّن الطلاب من دخول الامتحان بثقة أكبر.





















للمزيد من النماذج والمراجعات الكاملة.. زوروا بوابة الثانوية العامة

ومن جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة هذا العام سيكون مطابقًا للمواصفات التي تضمن قياس نواتج التعلم بشكل حقيقي، ويراعي مستويات الطلاب المختلفة من خلال التدرج في صعوبة الأسئلة، على أن يكون الامتحان بالكامل من داخل المنهج المُقرر على طلاب الصف الثالث الثانوي.