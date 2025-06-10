شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الزكاة والصدقات يوزع لحوم الأضاحى على أكثر من مليون مستحق بكل المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ «بيت الزكاة والصدقات»، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في توزيع لحوم الأضاحي على أكثر من مليون مستحق من الأُسَر الأولى بالرعاية في جميع المحافظات، وذلك ضمن حملة «صك الأضحية» لعام 1446هـ، التي أطلقها البيت تحت شعار «أرضِ ربَّكَ وأطعمْ مستحقًّا».

وأوضح بيان صادر عن البيت اليوم، الثلاثاء 10 من يونيو 2025م، أن عملية الذبح بدأت عقِب صلاة عيد الأضحى المبارك، واستمرت طوال أيام التشريق، وتم خلالها ذبح عجول بلدي وخراف برقي من أجود السلالات، وروعي فيها مطابقتها للشروط الشرعية للأضحية، تمهيدًا لتوزيع 2 كيلو جرام من اللحوم البلدي لكل أسرة مستحقة، وَفْق خطة توزيع دقيقة شملت جميع المحافظات، خاصة القرى والنجوع والمناطق الحدودية والأشد احتياجًا.



لحوم الأضاحي

وأكد البيان أن «بيت الزكاة والصدقات» راعى في خطته الاعتماد على قوائم بحث ميدانية دقيقة للمستحقين أُعدّت مسبقًا، تضمن وصول اللحوم إلى مستحقيها، مشيرًا إلى أن إجمالي ما سيتم توزيعه هذا العام يتجاوز 200 طن من اللحوم البلدي.

كما أشار «بيت الزكاة والصدقات» إلى أن الحملة أتاحت للمُضَحِّين داخل مصر وخارجها إنابة البيت في أداء شعيرة الأضحية، مع ضمان تسليم كل مضحٍّ نصيبه من الصك بعد الذبح، في عبوات مغلَّفة ومبرَّدة، لضمان جودة اللحوم وسلامتها.

وأضاف البيان أن أولى قوافل التوزيع انطلقت إلى محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة، على أن يستمر التوزيع تباعًا في باقي المحافظات في الأيام المقبلة.