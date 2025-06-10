شكرا لقرائتكم خبر عن آراء مستخدمى الأتوبيس الترددى بعد تشغيله للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة النقل فيديو يوضح آراء المواطنين فى الأتوبيس الترددى بعد تشغيله للجمهور بشكل تجريبى، حيث أشاد الركاب بالأتوبيس الترددى، مؤكدين أنه رحمهم من الميكروباص.

وفى السياق ناشدت وزارة النقل المواطنين مستخدمى الطريق الدائري المشاركة معها فى التوعية من عدد من الظواهر والسلوكيات السلبية التى يرتكبها بعض مستخدمى الطريق بما يعرض حياة المواطنين للخطر ويتسبب فى الإضرار بصحة المواطنين والإضرار بالبيئة.

ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى وفى ضوء تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT بطول 113 كم كأحد مشروعات النقل الجماعى الكهربائى الأخضر المستدام الصديق للبيئة لتقديم اعلى مستويات الخدمة لمستخدمى الطريق الدائرى، ومع بدء التشغيل التجريبى بجمهور الركاب للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددى BRT الممتدة من تقاطع الطريق الدائرى مع طريق إسكندرية الزراعى وحتى محطة أكاديمية الشرطة بطول 35 كم اليوم الأحد الموافق الأول من يونيو 2025.

حيث ناشدت وزارة النقل المواطنين فى بيانها بالاتي:

1. عدم استخدام الحارة المخصصة لمسار الأتوبيس الترددي والمتواجد بالحارة اليسرى بكل اتجاه من الطريق والالتزام بالسير فى الحارات الاخرى للطريق وحيث تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لإقرار وتفعيل مخالفة مرورية رادعة للمركبات التى تسير داخل الحارة المخصصة للأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى وذلك بهدف الحفاظ على كفاءة واستدامة منظومة النقل الجديدة والحد من الحوادث الناتجة عن تداخل المركبات بحارة الأتوبيس الترددي، بالإضافة إلى دعم الانضباط المروري.

2. العبور إلى الجانب الآخر من الطريق والى محطات مشروع الأتوبيس الترددى BRT من خلال كبارى المشاة أو الأنفاق المخصصة لذلك حفاظا على أرواح المواطنين.

3. عدم إلقاء أو حرق القمامة على الطريق الدائرى أو فى مسار الأتوبيس الترددى لتجنب وقوع الحوادث والمحافظة على المظهر الحضارى للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان والمحافظة على البيئة.

4. عدم السير عكس الاتجاه سواء على الطريق الرئيسى أو منازل ومطالع الطريق.