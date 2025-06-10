شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الافتتاح المرتقب.. تطوير وتجميل الطرق المؤدية للمتحف المصرى الكبير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهدت المناطق المحيطة بـ المتحف المصري الكبير والطرق والمحاور المرورية المؤدية إليه أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة، على نحو يليق بمكانة المتحف الحضارية والسياحية، وذلك تمهيدًا لافتتاحه الرسمي المرتقب يوم 3 يوليو المقبل.

شملت خطة التطوير، رصف ورفع كفاءة العديد من الشوارع والطرق والمحاور المرورية، ومعالجة وطلاء واجهات المباني والعقارات السكنية القديمة، وإنشاء جداريات فنية لمعالم محافظة الجيزة الأثرية ورموز مصر التاريخية، وإضافة عناصر تجميلية من نباتات وأشجار وإنارات، لتكون في استقبال الأفواج السياحية وزوار المتحف المصرى الكبير.

ويعد تجميل واجهات عقارات الطريق الدائري، أحد أبرز مشروعات تطوير المحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير، إذ تم معالجة وطلاء وتجميل واجهات مئات العقارات على جانبي الطريق بمحافظتي القاهرة والجيزة وتزيينها بجداريات وصور لـ ملوك الفراعنة القدماء، فضلًا عن تشجير جانبي الطريق نطاق إقليم القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية)، ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".

وتضمن مخطط تطوير محيط المتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه، تطوير المنطقة الممتدة من ميدان الرماية مرورًا بطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي وحتى مطار سفنكس، وكذا طريق الفيوم، وذلك برفع كفاءة الأسوار والمنشآت وتطوير الأرصفة ومدها بإضاءات تجميلية ذات طابع متناسق و"لاند سكيب" وزراعات ومسطحات خضراء مدعمة بشبكة ري حديثة، بالإضافة إلى إنشاء جداريات فنية لرموز مصر في مختلف المجالات.

ونفذت محافظة الجيزة مشروعات ضخمة لتطوير وتجميل ورفع كفاءة محوري المريوطية، والمنصورية، تضمنت أعمال توسعة ورصف، وإنشاء ساحات انتظار ومواقف سرفيس حضارية وبارتشينات خدمية نموذجية عبارة عن محال ومطاعم وبازارات سياحية، ومماشي سياحية مدعمة بالمرافق والخدمات ومزودة بإنارات تجميلية ومساحات خضراء.



رصف ورفع كفاءة العديد من الشوارع والطرق والمحاور



إضافة عناصر تجميلية من نباتات وأشجار



لوحات ملوك الفراعنة القدماء



إنشاء جداريات فنية لمعالم محافظة الجيزة الأثرية