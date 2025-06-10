شكرا لقرائتكم خبر عن درب نفسك على الامتحان.. مراجعة نهائية شاملة فى اللغة الإنجليزية للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365” مراجعة مركزة لمادة اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة، شملت جميع المحاور الأساسية في المنهج من القواعد النحوية إلى المفردات والتعبير، بالإضافة إلى الفهم والاستيعاب والتكملة والقطعة والترجمة. وقد جاءت المراجعة مدعمة بنماذج أسئلة محلولة بأسلوب مبسط يساعد الطلاب على استيعاب نمط الامتحان، مع تحليل دقيق للامتحانات السابقة ونصائح عملية حول كيفية الإجابة بطريقة صحيحة وسريعة.

وتأتي هذه المراجعة في إطار خطة متكاملة من ”الخليج 365” لدعم الطلاب، حيث تهدف إلى تعزيز مهارات اللغة لدى الطلاب وتحسين أدائهم من خلال التركيز على أهم النقاط التي تشغل تفكيرهم قبل الامتحان، مع تقديم حلول عملية لتفادي الأخطاء التي يقع فيها كثير من الطلاب في الترجمة أو الاختيارات أو أسئلة القصة. ويستمر “الخليج 365” في تقديم المحتوى التعليمي كجزء من رسالته المجتمعية لدعم التعليم.





















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ومن جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحان اللغة الإنجليزية لهذا العام سيكون متوازنًا، ويقيس نواتج التعلم بواقعية، ويركّز على مهارات الفهم والتحليل والتطبيق، مع مراعاة التدرج في مستويات الأسئلة لتمييز الفروق الفردية بين الطلاب، وكل ذلك ضمن ما تم تدريسه فقط خلال العام الدراسي.