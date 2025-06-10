شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك يطالب المواطنين بالتوقف الفورى عن استخدام عصارة الثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز حماية المستهلك انه بالتنسيق مع شركة "ايكيا " العاملة فى مجال الأثاث المنزلى والتجهيزات المنزلية، عن استدعاء عصارة الثومIKEA 365+ VÄRDEFULL، سوداء اللون، نظرًا لوجود خطأ فى الإنتاج، تم تحديده بعد تحقيق داخلي، يشير إلى خطر انفصال قطع معدنية صغيرة أثناء الاستخدام داخل الطعام دون ملاحظة المستخدم، الأمر الذى قد يُسبب مخاطر صحية جسيمة فى حال ابتلاعها، ويمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة وصحة مُستخدميها.



وأضاف جهاز حماية المستهلك فى بيان ان ذلك يأتى فى إطار الدور الرقابى للجهاز وانطلاقا من حرصه الدائم على أمن وسلامة المستهلكين، وبعد تلقيه اخطارا رسميا من الشركة المالكة تفيد بتسبب احد منتجاتها المتداولة فى السوق المصرى بأضرار على مستخدميها، لذا فإن الشركة المالكة للعلامة التجارية، اتخذت كافة التدابير الإحترازية لإستدعاء المنتج من السوق المصرى وإخطار جهاز حماية المستهلك بالأمر.

ويهيب جهاز حماية المستهلك بالمستهلكين ممن قاموا بشراء هذا المنتج بضرورة التوقف الفورى عن استخدامه، والتواصل مع فروع شركة "إيكيا" أو خدمة العملاء الخاصة بها عبر الرقم《16576》لإعادة المنتج واسترداد قيمته أو استبداله دون اشتراط وجود "فاتورة الشراء" وفقًا لما تقتضيه إجراءات السلامة المعتمدة.



كما يُؤكد الجهاز على استمرار متابعته الدقيقة لمثل هذه الحالات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم، وأن هذا الإجراء يأتى فى إطار الالتزام بأحكام القانون رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وخاصة المواد المتعلقة بسلامة وجودة السلع والخدمات المتداولة فى السوق المصرى، والتى تلزم الموردين بالإبلاغ عن أية مخاطر محتملة قد تنتج عن استخدام المنتجات المعروضة، واتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة فور اكتشاف العيوب.



كما يُشدد الجهاز على أنه سيواصل التنسيق والمتابعة مع شركة "إيكيا" وفحص جميع الإجراءات الفنية الخاصة بسحب المنتج من الأسواق المصرية، لضمان عدم تكرار هذه الواقعة، والتأكد من التزام الشركة بالمعايير والمواصفات القياسية الخاصة بالسلامة وفى حالة وجود شكوى أو مُخالفة، يُرجى الإتصال على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588) من أى خط أرضى، أو إرسال الشكوى عبر تطبيق "جهاز حماية المستهلك " للهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الرسمى للجهاز https://cpa.gov.eg/ar-eg/.