وزير العمل يبحث مع وفد من "الاتحاد الأوروبى" التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن طريق –الفيديو كونفرانس- مع وفدِ من الإتحاد الأوروبي، تفعيل سُبل التعاون فى كافة المجالات ذات الإهتمام المُشترك.

تناقش الوزير مع "الوفد الأوروبي" في التعاون خلال الفترة المُقبلة في عدد من الملفات منها :تدشين حملة توعوية تستهدف منشأت القطاع الخاص، لتعريف أصحاب الأعمال والعمال بأحكام قانون العمل الجديد، لترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية داخل بيئة عمل لائقة، وكذلك المشاركة في تدشين وثيقة الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي تهدف إلى رسم سياسة عامة للتشغيل في مصر،بهدف زيادة معدلات التشغيل، وخفض نسبة البطالة، وربط مخرجات التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وتنمية مهارات الشباب للتتناسب مع الوظائف الحالية والمستقلية، فضلًا عن دمج الإقتصاد غير الرسمي في "الرسمي".

شارك فى اللقاء د. سمر الأهدل ممثلة عن وزارة التخطيط و التعاون الدولى.