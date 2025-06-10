الداخلية ترسم البسمة على وجوه الأسر الأكثر احتياجا.. فيديو

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تحت رعاية رئيس الجمهورية وفى إطار مبادرة "كلنا واحد".. واصلت وزارة الداخلية مبادرة "مأمورى أقسام ومراكز الشرطة" على مستوى الجمهورية لدعم الأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.

جاء ذلك استمراراً للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية لدعم أهالينا.

وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، واصلت وزارة الداخلية مبادرة "مأمورى أقسام ومراكز الشرطة" لتوزيع عبوات غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

وقام مأمورى أقسام ومراكز الشرطة بمختلف مديريات الأمن بتوزيع عبوات غذائية على الأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية ، حيث أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الداخلية على مشاركتهم مختلف الأعياد والمناسبات.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



الداخلية ترسم البسمة على وجوه الأسر الأكثر احتياجا



الداخلية ترسم البسمة



الداخلية



الداخلية ترسم البسمة على وجوه الأسر الأكثر احتياجا (4)



















