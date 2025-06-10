شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح من البابا تواضروس لطلاب الثانوية العامة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رسالة إلى طلاب الثانوية العامة، قائلا: "إلى كل أبنائنا الطلبة والطالبات في الثانوية العامة والشهدات الفنية، بدأتم العام الدراسى باجتهاد وجدية وحصص كثيرة ودروس كثيرة ومواد كثيرة واجتهاد وسهر ودموع واشتياقات للمستقبل، وكأنك في كل يوم من أيام السنة ترسم صورة كبيرة وجديدة لمستقبلك والرتوش الأخيرة تأتى في فترة الامتحانات.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز نصائح قداسة البابا لطلاب الثانوية العامة

عدم الإكثار من تناول الطعام

الاهتمام بتناول الكثير من السوائل

الاهتمام بالنوم بشكل كافى

ألا ينزعج الطلاب بالامتحانات

أن يدرك الطلاب أنهم سيحصلوا على ثمرة مجهود كل ساعة