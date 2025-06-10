شكرا لقرائتكم خبر عن فرص استثمارية فى القطاع الصحى للسنوات العشر المقبلة.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، فرص استثمارية فى القطاع الصحى للسنوات العشر المقبلة.. «مدبولى» يوجه بطرح الفرص الاستثمارية المتاحة على القطاع الخاص مقرونة بآليات شراكة واضحة والرخصة الذهبية والعقود النمطية.. ويؤكد: الحكومة ملتزمة بتوفير الدعم اللازم للقطاع الصحى باعتباره استثمارا استراتيجيا فى مستقبل الدولة.

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ـ فرص استثمارية فى القطاع الصحى للسنوات العشر المقبلة.. «مدبولى» يوجه بطرح الفرص الاستثمارية المتاحة على القطاع الخاص مقرونة بآليات شراكة واضحة والرخصة الذهبية والعقود النمطية.. ويؤكد: الحكومة ملتزمة بتوفير الدعم اللازم للقطاع الصحى باعتباره استثمارا استراتيجيا فى مستقبل الدولة

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