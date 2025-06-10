شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن أسماء الفائزين فى مسابقة الصوت الندى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الوزارة أسماء الفائزين في مسابقة الصوت الندي لسنة 2025، وذلك في ضوء تشجيع وزارة الأوقاف لاكتشاف الأصوات الحسنة والمتميزة في مختلف المجالات، وسعيها للاستفادة من تلك الأصوات.

وقد تم تنظيم فعاليات هذه المسابقة بهدف التعرّف على أفضل الأصوات في ربوع مصر، مع توظيفها في خدمة العمل الدعوي.

ويذكر أن الوزارة قد خصصت جوائز قيمة للفائزين، تضمنت مكافآت مالية وشهادات تقدير، إضافة إلى درع الوزارة للمتميزين.

وكانت وزارة الأوقاف في وقت سابق قد فتحت باب المشاركة في مسابقة الصوت الندي لسنة 2025، في أربعة فروع:

* الفرع الأول: تلاوة القرآن الكريم والصوت الحسن للأئمة والواعظات، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ومعلمي القرآن الكريم والقراءات، بشرط عدم الاعتماد بالإذاعة أو التلفزيون.

* الفرع الثاني: تلاوة القرآن الكريم والصوت الحسن لغير فئات الفرع الأول، بشرط عدم الاعتماد بالإذاعة أو التلفزيون.

* الفرع الثالث: الابتهالات الدينية، وهو فرع متاح لجميع الفئات المشاركة فيه.

* الفرع الرابع: الإنشاد، ويشمل الأفراد والفرق الإنشادية، وهو فرع متاح لجميع الفئات المشاركة فيه.

أسماء الفائزين في مسابقة الصوت الندي 2025م، وهم على النحو التالي:



أسماء الفائزين فى مسابقة الصوت الندى (1)



أسماء الفائزين فى مسابقة الصوت الندى (2)