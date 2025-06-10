شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة حج الجمعيات الأهلية تتابع خطة تفويج الحجاج إلى المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أن البعثة تجهز حاليا خطة تفويج الحجاج إلى المدينة المنورة، لمن بدأ رحلتهم من مكة المكرمة، وتفويج بقية الحجيج إلى أرض الوطن لمن انتهي من أداء المناسك.

وأشار رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، إلى أن أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية عاد اليوم الثلاثاء إلي أرض الوطن، بعد الانتهاء من مناسك الحج كاملة، من مطار جدة الدولي، و يبلغ عددهم نحو 459، من محافظات الإسكندرية والبحيرة والقليوبية والقاهرة، بينما يتم غدا تفويج 819 حاج من مكة المكرمة إلي المدينة المنورة وهم من محافظات القاهرة والدقهلية والشرقية، علي أن يتم عودتهم إلى الوطن من المدينة المنورة يوم 14 يونيو، وسوف يكون هذا الفوج هو أول فوج حجاج يغادر من المدينة المنورة، وأن جميع الحجاج بخير وقد أتموا مناسك الحج بسلام، في ظل تيسيرات شاملة قدمتها بعثة وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق الكامل مع السلطات السعودية، حيث تم تنفيذ خطة التحرك بين المشاعر المقدسة بانسيابية تامة ودون معوقات تُذكر.

وأضاف أن البعثة تواصل متابعة أوضاع الحجاج حتى عودتهم بالكامل إلى أرض الوطن، مشددًا على تواجد فرق العمل الميدانية بشكل دائم لتقديم كافة سبل الراحة للحجاج خلال فترة إقامتهم المتبقية في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

وأوضح عبد الموجود أن خطة العودة تتضمن تنسيقًا محكمًا مع شركات الطيران والمطارات لضمان عودة آمنة ومنظمة لجميع الحجاج، مشيرًا إلى حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات منذ لحظة السفر وحتى عودتهم سالمين.