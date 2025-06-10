أخبار مصر

طقس غد الأربعاء 11 يونيو 2025 شديد الحرارة وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 37

0 نشر
0 تبليغ

طقس غد الأربعاء 11 يونيو 2025 شديد الحرارة وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 37

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غد الأربعاء 11 يونيو 2025 شديد الحرارة وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 37 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

الثلاثاء، 10 يونيو 2025 03:33 م

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة غدًا الأربعاء 11 يونيو 2025، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا وفى الصباح الباكر.

وأشارت إلى أنه من المتوقع ظهور شبورة مائية من (8:4 صباحًا) قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالى:

الطقس فى القاهرة

العظمى 37 درجة. 
الصغرى 23 درجة.

الطقس فى الإسكندرية  

العظمى 30 درجة. 
الصغرى 20 درجة.

الطقس فى مطروح  

العظمى 27 درجة. 
الصغرى 20 درجة.

الطقس فى سوهاج  

العظمى 39 درجة. 
الصغرى 23 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 42 درجة. 
الصغرى 26 درجة.

الطقس فى أسوان  

العظمى 42 درجة. 
الصغرى 26 درجة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements