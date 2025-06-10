شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غد الأربعاء 11 يونيو 2025 شديد الحرارة وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 37 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة غدًا الأربعاء 11 يونيو 2025، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا وفى الصباح الباكر.

وأشارت إلى أنه من المتوقع ظهور شبورة مائية من (8:4 صباحًا) قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالى:

الطقس فى القاهرة

العظمى 37 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 30 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 27 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 39 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 42 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 42 درجة.

الصغرى 26 درجة.