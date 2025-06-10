شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بتنفيذ مسابقة المراكز الصيفية لتنمية قدرات الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه بناء على سياسة التعليم الحالية التي تسعى إلى الاهتمام بالانشطة الفنية والثقافية للطلاب ، يتم التنبيه على الموجه العام، الموجه الأول للتربية الفنية للإعلان عن بدء تنفيذ مسابقة" المراكز الصيفية" لمراكز تنمية القدرات والمبدعين للتربية الفنية لصيف2025، وفتح المراكز من 1 يونيو 2025، إلى بدء العام الدراسي الجديد بالمديريات لاستقبال الطلاب الراغبين في ممارسة النشاط الصيفى للتربية الفنية من جميع المراحل التعليمية وتنفيذ مسابقتى :

ـ مسابقة التعبير والتصميم الفني .

ـ مسابقة الاشغال الفنية والتعبير المجسم .



على أن يتم تبليغ الوزارة بأماكن المدارس المقام بها المراكز و يبدأ التحكيم الأولى للأدارات والمديريات بالتوجية العام بالمديرية وتصفية الأعمال وإرسال صور 10 أعمال فنية في مسابقة التعبير والتصميم الفني و10 أعمال في مسابقة الأشغال الفنية و التعبير المجسم من كل محافظة عن طريق تحميل صور اجمالي الأعمال المشاركة 20 عمل من كل محافظة + فيديو للمعرض الختامي للمركز بالمديرية في كل ملف باسم المحافظة على قناة Teams المعدة بقناة الإدارة العامة لتنمية مادة التربية الفنية بالوزارة من قبل الموجه.

