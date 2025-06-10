شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الدعاة تبدأ إجراءات علاج إمام بعد توجيهات الرئيس السيسي بعلاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأت مستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف صباح اليوم الثلاثاء، فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج المواطن أحمد إبراهيم محمد بركات.

وتواصلت إدارة المستشفى، برئاسة اللواء طبيب ياسر حسن محمد - رئيس مجلس الإدارة، مع أحمد إبراهيم محمد بركات، والذى حضر بالفعل إلى المستشفى. تم توقيع الكشف الطبى اللازم عليه بواسطة استشارى العظام، كما أُجريت له الأشعات المطلوبة.

كشفت الفحوصات أن السيد بركات يعانى من قطع قديم فى الرباط الصليبي. وعلى الفور، تقرر البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء عملية الرباط الصليبى له.

يأتى هذا الإجراء تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، و الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، فى إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.

الجدير بالذكر أنه فى لفتة إنسانية كريمة، اطمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي على أحد الأئمة الحضور فى صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد أن لاحظ إصابة فى قدم الإمام عند الوقوف لتحيته.

وعلى الفور كلّف أحد أعضاء مكتبه لاتخاذ اللازم لعلاج الإمام، وقد تواصل الديوان مع الإمام للبدء فورا فى إجراءات العلاج.

وتقدم الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس السيسي على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة التى تأتى فى إطار أعم وأحوى لاهتمامه بأبناء وزارة الأوقاف وبالإنسان المصرى عموما على الأصعدة كافة.