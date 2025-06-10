شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف الرحمن يتوافدون على طيبة.. تنظيم محكم واستعدادات شاملة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

تواصل المدينة المنورة استقبال أفواج الحجاج القادمين من مكة المكرمة بعد أن أتموا فريضة الحج لهذا العام، فى مشهد إيمانى مفعم بالسكينة والروحانية، يعكس مكانة المدينة كوجهة ثانية فى رحلة الحج، حيث يتوق الحجاج لزيارة مسجد النبى صلى الله عليه وسلم والسلام عليه وعلى صاحبيه، والاستزادة من الأجواء الدينية التى تحتضنها طيبة الطيبة.

ولا تزال الجهات المعنية فى المدينة تعمل بوتيرة متسارعة لضمان انسيابية وصول الحجاج وخدمتهم على الوجه الأكمل، ضمن خطة شاملة تم إعدادها مسبقًا بالتنسيق بين مختلف القطاعات الأمنية والصحية والخدمية.



ويشهد محيط المسجد النبوى هذه الأيام كثافة متزايدة من الزائرين، وسط إجراءات تنظيمية محكمة تهدف إلى الحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وتوفير أقصى درجات الراحة خلال إقامتهم.

من جهتها، عززت وكالة شؤون المسجد النبوى جهودها فى مجال تنظيم الحشود وتنظيف الساحات وتوفير عبوات مياه زمزم المبرّدة فى مواقع مختلفة، إلى جانب فتح أبواب إضافية لتسهيل الدخول والخروج، وتوفير عربات كهربائية لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

ومع تتابع وصول الضيوف، تبرز المدينة المنورة مجددًا كنموذج حى للخدمة والضيافة، حيث تتكامل فيها الجهود لخدمة الحاج والزائر فى صورة مشرّفة تعكس عناية المملكة وحرصها الدائم على توفير أفضل تجربة إيمانية ممكنة لضيوف الرحمن.

الحجاج القادمين من مكة المكرمة (1)