شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية لمكافحة الفساد تنظم حوارًا بين القطاعين العام والخاص بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

نظمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد حوارًا إقليميًا بين القطاعين العام والخاص بمقر الأكاديمية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)، وهيئة الرقابة الإدارية بليبيا، و الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بالمغرب، وذلك بمشاركة كل من السيدة كريستينا ألبرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعدد من ممثلي أجهزة مكافحة الفساد المناظرة حول العالم بالإضافة إلى ممثلي عدد من شركات القطاع الخاص بمصر وليبيا والمغرب ومجموعة من الخبراء الدوليين، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بالنمسا (IACA).

تضمنت الفعاليات جلسات نقاشية وتفاعلية وتشكيل مجموعات عمل بين الخبراء والمشاركين تم من خلالها استعراض عدد من التجارب والممارسات الإقليمية والدولية الناجحة في مجال وضع وتطوير مدونات السلوك الأخلاقي والمهني لشركات القطاع الخاص، وانتهت الجلسات بالعديد من المخرجات أبرزها ضرورة تحقيق التكامل مع الأطر القانونية للدول بالإضافة إلى الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات التنفيذية ونشر الوعي بقواعد الحوكمة للعاملين بالقطاع الخاص.

يأتي ذلك الحوار بهدف توحيد الرؤى والجهود الإقليمية والدولية في سبيل تعزيز أطر الحوكمة المؤسسية بما يضمن نزاهة قطاع الأعمال، والمضي قدمًا نحو اتخاذ إجراءات استباقية لمنع الفساد بكافة القطاعات.



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