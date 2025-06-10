شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ينشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى المحافظات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في كل المحافظات، فور انتهاء أعمال تصحيح الامتحانات وإعلان النتيجة في كل المديريات بجميع المحافظات، حيث ينشر الخليج 365 نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالاسم ورقم الجلوس لكل طالب فور إعلان النتيجة بكل محافظة عبر موقع الخليج 365.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

وواصلت اليوم الثلاثاء، مديريات التربية والتعليم في المحافظات، أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 وتقدير الدرجات ومراجعتها، تمهيدا لإعلانها بعد اعتمادها من المحافظين، حيث من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في المحافظات، في النصف الثانى من شهر يونيو الجارى.

ومن المقرر أن تكون نتيجة الشهادة الإعدادية 2025، من مجموع 140 درجة فقط، حيث يتم جمع درجات الطالب في الترم الأول والثانى ويحسب درجته في العام الدراسى بالكامل.

تنسيق الثانوى العام 2025

وفيما يتعلق بتنسيق الالتحاق بالثانوى العام والفنى لطلاب الشهادة الإعدادية فيتم تحديده وفق شرائح المجاميع والمجمع التكرارى لدرجات الطلاب، موضحة أن الالتحاق بالثانوى العام يتم تحديده وفق الدرجات والمقاعد المتاحة في كل مديرية تعليمية على مستوى الجمهورية، مؤكدة على أن درجات القبول بتنسيق الثانوى العام يختلف من مديرية لأخرى أو محافظة لأخرى حيث إن بعض المديريات يصل تنسيق الثانوى العام فيها إلى 205 درجات وبعضها يصل إلى 250 درجة و220 درجة.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلبة الشهادة الإعدادية يوم 31 مايو 2025 وانتهت 4 يونيو الجارى.