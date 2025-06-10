شكرا لقرائتكم خبر عن المأذونين عبر تليفزيون الخليج 365: هذا رأى الشرع فى زواج مصابى متلازمة داون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم سليم، رئيس مجلس إدارة صندوق المأذونين الشرعيين، أن زواج شاب مصاب بمتلازمة داون، من فتاة، يجوز شرعاً وهناك ضوابط محددة لذلك.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر تليفزيون الخليج 365 قائلا أن الزواج مباح شرعا، وصحيح من الناحية القانونية، وطبقا للمذاهب الأربعة يجوز هذا النكاح.

وشدد على أن العديد من المصابين بمتلازمة داون لديهم القدرة على الزواج، خاصة وأن هناك شهادات صحية يشترط الحصول عليها لعقد الزواج، تكشف الحالة العقلية والصحية للراغبين في الزواج.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، لزواج شاب مصاب بمتلازمة داون، من فتاة، وذكروا أن الفتاة تبكي بسبب الزيجة.