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النقل: تعاون مع المرور لتفعيل مخالفة رادعة للسير بمسار الأتوبيس الترددى

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النقل: تعاون مع المرور لتفعيل مخالفة رادعة للسير بمسار الأتوبيس الترددى

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الثلاثاء، 10 يونيو 2025 02:56 م

ناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة عدم استخدام الحارة المخصصة لمسار الاتوبيس الترددي والمتواجدة بالحارة اليسرى بكل اتجاه من الطريق والالتزام بالسير في الحارات الاخرى للطريق، وذلك بهدف الحفاظ على كفاءة واستدامة منظومة النقل الجديدة والحد من الحوادث الناتجة عن تداخل المركبات بحارة الأتوبيس الترددي، بالإضافة إلى دعم الانضباط المروري على الطريق الدائري

وأشارت الوزارة الى التعاون مع الإدارة العامة للمرور لإقرار وتفعيل مخالفة مرورية رادعة للمركبات التي تسير داخل الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي على الطريق الدائري، كما أكدت الوزارة على ثقتها الكبيرة في الوعي الكبير للمواطنين من مستخدمي الطريق الدائري بالالتزام بتعليمات السلامة والامان، وعدم استخدام الحارة المخصصة للاتوبيس التردي بما يساهم في المحافظة على الارواح والمركبات.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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