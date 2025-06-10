شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة الصف السادس الابتدائى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه سيتم الإعلان عن نتيجة سنوات النقل من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثاني الإعدادي اليوم الثلاثاء.

وسيتم الإعلان عن النتائج من خلال بوابة الخدمات التعليمية، ويمكن الحصول على النتيجة من خلال ادخال الرقم القومى للطالب وبيانات الطالب بالكامل.

ويمكن الدخول ومعرفة النتيجة فور الانتهاء من تصحيحها من خلال الضغط هنـــــــا.

وفى السياق أكدت محافظة القاهرة أنه تم تصحيح حساب السن للمتقدمين لرياض الأطفال، على الموقع الإلكتروني للمحافظة، ويمكن لأولياء الأمور الآن الدخول على الحساب الخاص بهم لطباعة استمارة التقديم بعد التصحيح، ولا داعى لمحاولة التقديم من جديد لمن سبق له التقديم اليوم .

وأكدت المحافظة أن التقديم لرياض الأطفال مفتوح حتى آخر شهر يونيو، ولا توجد اى اسبقية فى التقديم، ويمكن التقديم فى اى وقت خلال الشهر بدون استعجال وسيتم النظر فى الطلبات بعد غلق باب التقديم، والقبول يكون بالسن الأكبر أولا وليس بأسبقية التقديم على الموقع.

وأوضحت، أنه لا يوجد أى موقع آخر يتلقى طلبات تقديم رياض الأطفال لمحافظة القاهرة سوى الموقع الخاص بنا والموجود الرابط الخاص به بالأسفل ولن يعتد بأى تقديم خارج موقعنا الرسمى الموضح.

رابط التقديم الوحيد لمحافظة القاهرة من هنــــــا.