شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة عبر منصة "مصر الرقمية" والان مع تفاصيل الخبر

في إطار التوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا، وفرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خدمة الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة عبر منصة "مصر الرقمية"، وتهدف الخدمة إلى تيسير حصول الطلاب وأولياء الأمور على أرقام الجلوس بطريقة آمنة وسريعة، بما يقلل الزحام على المدارس ويوفر الوقت والجهد، ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات ذكية للمواطنين.

وللاستفادة من الخدمة، يتعين على المستخدم اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة "مصر الرقمية".

اختيار "خدمات مصر الرقمية".

النقر على "خدمات التعليم".

اختيار خدمة "الاستعلام عن أرقام الجلوس".

تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف المحمول وكلمة المرور.

ويشترط لتفعيل الخدمة أن يمتلك المستخدم حسابًا على المنصة، ويمكن إنشاء حساب جديد من خلال 10 خطوات بسيطة:

الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية.

الضغط على "حسابي"، ثم اختيار "إنشاء حساب جديد".

إدخال البيانات الأساسية، وهي: الرقم القومي، رقم المصنع (الموجود أسفل الصورة الشخصية في البطاقة)، واسم الأم.

تسجيل رقم الهاتف المحمول المسجل باسم المستخدم لدى إحدى شركات الاتصالات.

استلام رسالة تفعيل على الهاتف، تتضمن كودًا مكونًا من 6 أرقام.

إدخال كود التفعيل في الموقع.

إنشاء كلمة مرور تتضمن 8 حروف وأرقام باللغة الإنجليزية، على أن تشمل حرفًا كبيرًا وآخر صغيرًا ورقمًا أو رمزًا.

إدخال البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وكلمة المرور مرة أخرى لإتمام التسجيل.

كذلك الخدمة متاحة أيضًا لطلاب التعليم الفني، ضمن خطة التوسع في تقديم الخدمات التعليمية عبر الوسائل الرقمية، كما تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية "مصر الرقمية" الهادفة إلى بناء مجتمع رقمي شامل، حيث تضم المنصة حاليًا 16 حزمة خدمات تشمل نحو 200 خدمة حكومية رقمية، تخدم أكثر من 8 ملايين مواطن حتى الآن.