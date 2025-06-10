شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الثانوية العامة 2025.. 9 صباحا موعد بدء لجنة الاختبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع قرب انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025، يجب أن يحرص الطلاب على التواجد بشكل مبكر صباح يوم موعد الامتحانات حسب جدول امتحانات الثانوية العامة، حيث يبدأ الامتحان في التاسعة صباحا فمنذ أن تدق أجراس الساعة التاسعة صباحا يبدأ وقت الامتحان يمر، ومن ثم يكون دخول اللجنة من الثامنة والربع حيث أن هذه الفترة الزمنية يتم فيها تفتيش الطلاب أثناء دخولهم لجنة الامتحان للتأكد من عدم حيازة أي طالب أجهزة إلكترونية منها تليفونات أو سماعات وساعات سمارت Smart.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.

الجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أتاحة خدمة الاستعلام عن أرقام الجلوس لطلاب المرحلة الثانوية العامة عبر منصة "مصر الرقمية"، حيث تعد هذه الخدمة أولى خدمات التعليم ما قبل الجامعى التى يتم تقديمها رقميًا على المنصة.

وتهدف الخدمة إلى تمكين طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور من الاستعلام عن أرقام الجلوس بصورة ميسرة وآمنة وسريعة، بما يسهم فى تخفيف العبء على الطلاب وذويهم وتوفير الوقت والجهد، ويعكس حرص الدولة على تقديم حلول رقمية مبتكرة تلبى احتياجات المجتمع.

كما أن الخدمة متاحة أيضا لطلاب التعليم الثانوى الفنى ليتمكنوا من الاستفادة منها لاحقا، ويأتى إتاحة خدمة الاستعلام عن أرقام الجلوس فى إطار العمل على تقديم الخدمات التعليمية رقميا؛ كما تمثل إضافة نوعية إلى منظومة الخدمات الرقمية المتكاملة التى تسعى منصة مصر الرقمية لتقديمها تنفيذا لاستراتيجية "مصر الرقمية" الرامية إلى بناء مجتمع رقمى شامل ومترابط.

