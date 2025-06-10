شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قتلى فى هجوم مسلح على مدرسة بمدينة جراتس جنوب شرقى النمسا والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وكالة رويترز بسقوط 10 قتلى فى هجوم مسلح على مدرسة بمدينة جراتس جنوب شرقي النمسا، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

ونقلت هيئة الإذاعة النمساوية (أو.آر.إف) عن الشرطة المحلية قولها، إن عددا من الأفراد، منهم طلبة ومعلمون، أُصيبوا بجروح خطيرة، كما أضافت أنه يُعتقد أن المشتبه به، وهو أحد الطلبة، قد انتحر، وأعلنت الشرطة عن بدء عملية أمنية واسعة في البلاد.

ولم تعلن السلطات بعد عن دافع الهجوم أو هوية الضحايا والمهاجم.