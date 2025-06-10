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10 قتلى فى هجوم مسلح على مدرسة بمدينة جراتس جنوب شرقى النمسا

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10 قتلى فى هجوم مسلح على مدرسة بمدينة جراتس جنوب شرقى النمسا

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلان

الثلاثاء، 10 يونيو 2025 01:57 م

أفادت وكالة رويترز بسقوط 10 قتلى فى هجوم مسلح على مدرسة بمدينة جراتس جنوب شرقي النمسا، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

ونقلت هيئة الإذاعة النمساوية (أو.آر.إف) عن الشرطة المحلية قولها، إن عددا من الأفراد، منهم طلبة ومعلمون، أُصيبوا بجروح خطيرة، كما أضافت أنه يُعتقد أن المشتبه به، وهو أحد الطلبة، قد انتحر، وأعلنت الشرطة عن بدء عملية أمنية واسعة في البلاد.

ولم تعلن السلطات بعد عن دافع الهجوم أو هوية الضحايا والمهاجم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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