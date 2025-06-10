شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 أشخاص فى إطلاق نار داخل مدرسة بالنمسا.. وحادث طعن بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حادثين منفصلين وقعا، اليوم الثلاثاء، قتل 8 أشخاص وأصيب آخرون، في هجوم مسلح داخل مدرسة بمدينة غراتس النمساوية.

فيما قتلت مديرة مدرسة في فرنسا طعناً بالسكين على يد تلميذها.

ونقلت هيئة الإذاعة النمساوية (أو.آر.إف) عن الشرطة المحلية قولها إن عددا من الأفراد، منهم طلبة ومعلمون، أُصيبوا بجروح خطيرة.

كما أضافت أنه يُعتقد أن المشتبه به، وهو أحد الطلبة، قد انتحر، وأعلنت الشرطة عن بدء عملية أمنية واسعة في البلاد.

ولم تعلن السلطات بعد عن دافع الهجوم أو هوية الضحايا والمهاجم.

وفي حادث آخر، قُتلت مديرة مدرسة طعناً بسكّين استخدمه تلميذ في بلدة نوجان، شرق فرنسا.

والشرطة أوقفت الفاعل وبدأت التحقيق معه.