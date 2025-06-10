شكرا لقرائتكم خبر عن تدهورت حالته الصحية آخر 3 أيام.. تفاصيل وفاة لاعب التنس أدهم صالح بسرطان الدم والان مع تفاصيل الخبر

حالة من الحزن شهدها نادى سموحة فى محافظة الإسكندرية، ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد خبر وفاة بطل لعبة التنس بالمنتخب ونادي سموحة أدهم صالح متأثرًا بإصابته بمرض سرطان الدم بعد تدهور حالته الصحية.

وفي لفتة حزينة ومؤثرة، أعلن نادي سموحة اليوم إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات التدريبية الخاصة بالفريق الأول وقطاع المدارس والفريق التجهيزي، وذلك لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم.

يأتي هذا القرار من سموحة حدادًا على روح "أدهم صالح"، لاعب الفريق الأول للتنس بالنادي، الذي وافته المنية أمس الإثنين، وشمل قرار الإيقاف أيضًا جميع ملاعب مجمع التنس الأرضي داخل النادي، حيث سيتم تعليق اللعب بالكامل خلال فترة الحداد، تعبيرًا عن الحزن العميق الذي يسود أروقة النادي لفقدان أحد أبنائه.

وتقدم مجلس إدارة نادي سموحة وجميع منتسبيه بخالص العزاء لأسرة الفقيد أدهم صالح، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وكتب أحد اصدقائه علي صفحته علي فيس بوك، أنه "منذ 3 أشهر من مرض أدهم صالح ما قدرتش أواجه الموضوع أوي، لما بتبقي بتحب حد وقريب منك مش بتبقي قادر تستوعب أنه مش كويس، وقررت اتعامل أنها فترة تعب وهتعدي وهيرجع أحسن من الأول ماكنتش حابب اتكلم عنه وهو في حالة ضعف لأنه أصلا بطل مش عشان ظروف المرض اللي غير حياته في 3 أيام لا عشان هو بطل تنس حقيقي".

وأضاف: "أدهم صالح شخص مؤدب ذوق متربي عارف ربنا بشوش طيب دمه خفيف مجتهد واعي عارف مصلحته، حد استحاله تشوفه وما تلاحظش وجوده أو ماتحبوش، طموح، بطل مصر ونادي سموحة في التنس لسنين كتير، هو شخص لازم تحبه من أول نظرة، فخر ونموذج للشاب الرياضي البطل".



ادهم صالح لاعب التنس



الاعب ادهم صالح لاعب المنتخب وسموحه