شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: إضافة مادة التخصص لعقود معلمى الفصل طبقا للمؤهل الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم 140 لسنة 2025، حيث أكدت على أنه تضاف مادة التخصص - طبقا للمؤهل الدراسي - إلى عقود المعلمين المساعدين المتعاقدين على وظيفة معلم فصل"، والصادر بشأنهم القرارات الوزارية أرقام 190 لسنة 2023، و37 و158 و159 لسنة 2024، ويكون تعيينهم في وظيفة "معلم" بالحلقة الابتدائية، بعد الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة، وفقا لمادة التخصص المضافة إلى عقودهم، وتتولى الإدارة المركزية لشئون المعلمين متابعة تنفيذ إجراءات الإضافة المطلوبة إلى عقود المعلمين المساعدين المشار إليهم بالمادة الأولى من هذا القرار، بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة والمديريات التعليمية.

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر قرارًا وزاريًا بإعادة تسكين المعلمين المساعدين المتعاقد معهم ضمن مسابقة 30 ألف معلم مساعد، والصادر بشأنهم القراران الوزاريان رقما: 190 لسنة 2023، و158 لسنة 2024، وذلك في المديريات التعليمية، على أن يعاد تسكين المعلمين المساعدين الذين تم التعاقد معهم، وفقا للقرارين الوزاريين رقمي 190 السنة 2023، و158 لسنة ٢٠٢٤، والقائمين على رأس العمل في المديريات التعليمية، والبالغ عددهم 468، وفقا لكشوف الأسماء والبيانات المرفقة.

