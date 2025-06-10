شكرا لقرائتكم خبر عن وزاة الزراعة تستقبل أكثر من 103 آلاف زائر بحدائقها خلال أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أن حدائقها الست قد استقبلت طوال أيام عيد الأضحى المبارك، حوالي 103,922 زائرًا، للاستمتاع بأوقات طيبة في أيام الإجازة.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كان قد وجه بالاهتمام بالحدائق التابعة للوزارة لاستقبال المواطنين خلال إجازة العيد، وتقديم أفضل الخدمات الترفيهية والثقافية لهم، وتوفير سبل الراحة والسلامة.

وأشارالأقنص إلى أن حديقة الأسماك بالزمالك قد استقبلت طوال أيام العيد حوالي 8,744 زائرًا، بينما استقبلت حديقة الحيوان بالإسكندرية حوالي 53,765 زائرًا، وحديقة الحيوان بكفر الشيخ 19,303 زوار، وحديقة الحيوان بالفيوم 9,000 زائر، كما استقبلت حديقة الحيوان ببني سويف 6,500 زائر، وحديقة الحيوان بالشرقية 6,610 زوار.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن حدائق وزارة الزراعة كانت قد هيأت الأجواء المناسبة لزوارها طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، بخطط تأمينية عالية، لتفادي الازدحام، والتيسير على روادها، وقضاء أطيب الأوقات خلال الإجازة.

وأشار "الأقنص" إلى استمرار الحدائق في استقبال زوارها طوال العام، من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، بسعر 5 جنيهات للتذكرة.