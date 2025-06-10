شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إجازات رسمية قادمة حتى نهاية 2025.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إنتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2025، يتساءل عدد كبير من المواطنين عن معرفة مواعيد وتواريخ الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية عام 2025.

ويستعرض ”الخليج 365” من خلال هذا التقرير مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية 2025 بالتواريخ والمناسبات، والتي تشمل الأعياد الوطنية والدينية والعطلات الموسمية.

* الإجازات الرسمية المتبقية فى مصر حتى نهاية عام 2025

-26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية.

-30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو.

-23 يوليو الأربعاء عيد الثورة.

-4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف.

6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة.