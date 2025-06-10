شكرا لقرائتكم خبر عن 100 سيارة و18 حافلة.. قافلة الصمود لمحاولة فك حصار غزة تصل معبر رأس الجدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت "قافلة الصمود" لمحاولة فك حصار غزة إلى معبر رأس الجدير، الذى يقع بين الحدود التونسية الليبية، اليوم الثلاثاء، بمشاركة أكثر من 1700 شخص من بينهم 140 جزائرياً، بالإضافة إلى مغربي واحد وموريتاني. وفق إذاعة موزاييك التونسية.

تضم القافلة بتنظيم من تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، والتى انطلقت أمس الاثنين من تونس العاصمة مرورا بسوسة وصفاقس وحسي عمر وبنقردان، أكثر من 100 سيارة و18 حافلة ، وكان في استقبالها أعداد كبيرة من التونسيين للتعبير عن مساندتهم وتشجيع المشاركين.

من جانبه، أكد وائل نوار عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين والمتحدث الرسمي باسم قافلة الصمود البرية، أن القافلة أنهت اليوم المرحلة الأولى من الرحلة على الأراضي التونسية وتنطلق إثرها المرحلة الثانية على الأراضي الليبية في اتجاه معبر سلوم على الحدود الليبية المصرية ثم القاهرة ثم معبر رفح.

وأضاف نوار أنه تم التنسيق مع السلطات الليبية عبر المنظمات والشخصيات الشريكة وأنه لا يتوقع حدوث أي اشكاليات على الحدود التونسية الليبية.

وتندرج قافلة الصمود ضمن تحرك دولي يعرف بـ"Global march to Gaza" تضم نشطاء ومنظمات من 32 دولة وتهدف لكسر الحصار على قطاع غزة عبر التوجه برا إلى معبر رفح.

وكانت "التنسيقية" قد نظمت، الأحد الماضى، مؤتمرا صحفيا بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، للإعلان عن تفاصيل القافلة التي وصفها أحد منسقي القافلة صلاح الدين المصري في تصريحه لموزاييك، بالقافلة التونسية الليبية الجزائرية المغربية الموريطانية، والتي تعبر عن إرادة شعوب المغرب العربي في مساندة الشعب الفلسطيني ورغبته في فك الحصار على قطاع غزة.

وأضاف أن الشعب التونسي أثبت تمسكه بأم القضايا، مؤكدا على أن المواطنين مازالوا يتصلون إلى الآن لمحاولة الالتحاق بالقافلة، متوقعا مشاركة ألفي تونسي حسب إمكانيات القافلة ذلك أن الذين سجلوا في قائمات الراغبين تجاوز العشرة آلاف.

من جهة ثانية، قالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة اليوم الأحد، إن السفينة مادلين التابعة لها أصبحت على بعد أميال من قطاع غزة، في حين أكد طبيب فرنسي على متن السفينة أن طائرات مسيرة تحلق فوقها منذ ساعات.

وقالت اللجنة في منشور على صفحتها على منصة فيسبوك اليوم إن النشطاء على متن مادلين يواصلون الإبحار رغم التهديدات، حاملين رسالة العالم إلى المحاصرين في قطاع غزة تقول "أنتم لستم وحدكم".