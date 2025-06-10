شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا 9 رحلات جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام والان مع تفاصيل الخبر

تسير مصر للطيران غدًا الأربعاء، 9 رحلات جوية بخط سير جدة - القاهرة لعودة ضيوف الرحمن إلي أرض الوطن بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج، ذلك لنقل حجاج بعثة الداخلية والتضامن وحجاج قرعة القاهرة والجيزة والمنوفية وتضامن الجيزة والفيوم والدقهلية والشرقية ومطروح وحج الأفراد والأجانب والسياحة والترانزيت والعمل والإقامة.

وتنقل الشركة الوطنية مصر للطيران خلال موسم الحج هذا العام نحو 66,500 حاج عبر 654 رحلة جوية، بواقع 324 رحلة في مرحلة الذهاب و330 رحلة للعودة، بما يشمل حجاج القرعة والجمعيات الأهلية والحج السياحي والرحلات الخاصة، إلى جانب حجاج الترانزيت من عدة دول.

واستعدت سلطات مطار القاهرة الدولى لبدء الجسر الجوي لرحلات الحج القادمة من الأراضى المقدسة، حيث وضعت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المحاسب مجدي اسحاق، خطة متكاملة لاستقبال رحلات العودة لحجاج بيت الله الحرام، لتسهيل إنهاء إجراءات الوصول مع ضرورة الالتزام بنفس المستوى الذى تم خلال سفرهم لأداء فريضة الحج.