شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة الابتدائية والإعدادية برقم الجلوس على بوابة الأزهر الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، عقب عودته من مناسك الحج، نتيجة امتحانات الشهاداتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، ووجه قطاع المعاهد الأزهرية تعليمات إلى مراكز التصحيح وحث جميع الأعضاء على ضرورة مراجعة جزئيات كل سؤال قبل المراجعة وإعطاء كل طالب حقه ثم المراجعة الثلاثية للورقة قبل عملية الرصد، وشدد على ضرورة الدقة فى تنفيذ كل خطوة، لإعطاء كل طالب حقه.

وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية قد اختتمت الأربعاء 21 مايو، حيث أجرى الطلاب آخر امتحاناتهم فى مواد اللغة الإنجليزية والتربية الفنية، بالإضافة إلى امتحان المستوى الرفيع لطلاب المعاهد النموذجية وقد تمت الامتحانات فى أجواء هادئة ومنظمة، حيث لم تُسجل أية شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور.

أما امتحانات الشهادة الابتدائية، فقد اختتمت الثلاثاء 20 مايو، وسط مراقبة دقيقة من لجان المتابعة والإشراف، وذلك لضمان سير العملية الامتحانية بكل انضباط وشفافية.

وسيتم إتاحة النتيجة عقب اعتمادها من خلال الرابط التالى:

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