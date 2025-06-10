شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة عبر منصة "مصر الرقمية" والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمى، قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإتاحة خدمة الاستعلام عن أرقام الجلوس لطلاب المرحلة الثانوية العامة عبر منصة "مصر الرقمية"، حيث تعد هذه الخدمة أولى خدمات التعليم ما قبل الجامعى التى يتم تقديمها رقميًا على المنصة.

وتهدف الخدمة إلى تمكين طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور من الاستعلام عن أرقام الجلوس بصورة ميسرة وآمنة وسريعة، بما يسهم فى تخفيف العبء على الطلاب وذويهم وتوفير الوقت والجهد، ويعكس حرص الدولة على تقديم حلول رقمية مبتكرة تلبى احتياجات المجتمع.

وتتوفر الخدمة على مدار الساعة، من خلال الدخول على منصة "مصر الرقمية" عبر الرابط التالى: خدمة الاستعلام عن أرقام الجلوس - منصة مصر الرقمية.

كما أن الخدمة متاحة أيضا لطلاب التعليم الثانوى الفنى ليتمكنوا من الاستفادة منها لاحقا، ويأتى إتاحة خدمة الاستعلام عن أرقام الجلوس فى إطار العمل على تقديم الخدمات التعليمية رقميا؛ كما تمثل إضافة نوعية إلى منظومة الخدمات الرقمية المتكاملة التى تسعى منصة مصر الرقمية لتقديمها تنفيذا لاستراتيجية "مصر الرقمية" الرامية إلى بناء مجتمع رقمى شامل ومترابط.

تجدر الإشارة إلى أن منصة "مصر الرقمية" تضم حالياً 16 حزمة خدمات تشمل نحو 200 خدمة حكومية رقمية، وتم إطلاق 15 تطبيقًا للموبايل على نظامى التشغيل iOS وAndroid، من بينها: "توكيلاتي"، و"تأميناتي"، و"مركباتي"، و"دعمي"، و"شركاتي"، و"قضاياي"، و"الأحوال الشخصية"، و"الشهر العقاري"، و"الإفتاء"، وغيرها. وبلغ عدد مستخدمى المنصة أكثر من 8 ملايين مواطن حتى الآن.