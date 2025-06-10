شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صندوق المأذونين الشرعيين يفجر مفاجأة حول زواج المصابين بمتلازمة داون والان مع تفاصيل الخبر

علق إبراهيم سليم، رئيس مجلس إدارة صندوق المأذونين الشرعيين، على الجدل الخاص بانتشار مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لزواج شاب مصاب بمتلازمة داون، من فتاة، قائلا أن الزواج مباح شرعا، وصحيح من الناحية القانونية، وطبقا للمذاهب الأربعة يجوز هذا النكاح.

أضاف رئيس مجلس إدارة صندوق المأذونين الشرعيين لـ ”الخليج 365”، أن توقيع الفتاة ووليها على عقد الزواج، دليل على موافقتها على الزواج، مشيرا إلى أن زواج ذوي الاحتياجات الخاصة، جائز ومباح شرعا، بضوابط معينة، خاصة إذا كان له ولي يتولى شئونه، ويقوم الولي بتزويجه في حالة وجود حاجة أو ميل للزوج، وذلك لتحقيق العفة.

وقال أن العديد من المصابين بمتلازمة داون لديهم القدرة على الزواج، خاصة وأن هناك شهادات صحية يشترط الحصول عليها لعقد الزواج، تكشف الحالة العقلية والصحية للراغبين في الزواج.

وذكر أنه إذا ثبت إجبار الفتاة على الزواج، من حقها فسخ العقد، أو تطليقها للضرر، ومن ناحية أخرى بعض الفتيات توافق على الزواج من شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، لتلبية احتياجاته ورعايته، وتثاب على ذلك شرعا، إذا احتسبت الأمر عند الله.